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Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu

07.11.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu

Aksaray Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen protokol törenine Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile Güney Kore’den gelen Hwaseong Şehir Meclisi Başkanı Gyeonghee Gim Hwaseong ve İnşaat Komitesi Başkan Yardımcısı Sangkyun Kim katıldı. Tarafların imzaladığı protokolle Aksaray ile Hwaseong kardeş şehir oldu. Aksaray’ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında misafirlerine bilgiler veren Belediye Başkanı Dinçer, Gyeonghee Gim Hwaseong’a Kadın Aktivite Merkezlerinde üretilen el emeği göz nuru ürünleri hediye etti.

Başkan Dinçer, Güney Kore heyeti ile imzaladıkları ‘Kardeş Şehir’ protokolü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hwaseong Şehri Meclisi Başkanı Gyeonghee Gim ve Hwaseong Şehri İnşaat Komitesi Başkan Yardımcısı Sangkyun Kim’i belediyemizde misafir ederek ‘Kardeş Kent’ protokolümüzü imzaladık. İş birliği kapsamında ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında adımlar atılacak. Bu tarihi iş birliği, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek. Hem Aksaray hem de Hwaseong şehri için bu yeni dostluk ve iş birliği ülkemize ve Güney Kore’ye hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum” dedi.

Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu

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