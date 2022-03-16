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Aksaray merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest

16.03.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest

Aksaray merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Aksaray ve Mardin'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, banka dekontları, ruhsatsız tabancalar, dijital malzeme ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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