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Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

11.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinden gidiş yönlü araç trafiğine kapandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
12:59
İkindi
16:17
Akşam
18:53
Yatsı
20:09
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

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