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Aksaray, Niğde ve Nevşehir için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 20.10.2020 20:03 | Son Güncelleme

Aksaray, Niğde ve Nevşehir için kuvvetli yağış uyarısı

Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 21.00'e kadar Aksaray merkez, Güzelyurt, Gülağaç ilçeleri ile Niğde'nin Altunhisar, Çiftlik ilçeleri, Nevşehir'in, Acıgöl, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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