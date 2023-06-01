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Aksaray polisinden kaçak sigara operasyonu

01.06.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir ikamete operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 12 bin adet kaçak sigara ve çeşitli makineler ele geçirdi.

Aksaray polisinden kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sigara kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adresi tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda 12 bin adet kaçak sigara, bin 600 adet boş makaron, 1 adet kompresör, 2 adet sigara sarma makinesi, 4 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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