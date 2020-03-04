Aksaray süt üretiminde markalaşmak istiyor

"Tarımsal üretimde özellikle süt üretiminde Türkiye'de iyi bir yerimiz var. Ari 100 işletmeyle Türkiye üçüncüsüyüz. Günlük 1200 ton süt üretimiyle de Türkiye'de dokuzuncuyuz, amacımız daha üst sıralara çıkmak. Bunun için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Kentte, 250 bin büyükbaş, 750 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğunu anlatan Saklav, şu bilgileri verdi:

Hastalıktan ari 100 işletmeyle bu konuda Türkiye üçüncüsü olan Aksaray, tarımsal üretimde özellikle süt üretiminde de Türkiye'de ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle hayvancılıkta önemli yatırımların gerçekleştirildiği Aksaray'da, modern çiftliklerin sayıları her geçen gün artıyor. Kentte 2017 yılında günde 800 ton olan büyükbaş süt üretimi, 2019 yılında 1200 tona çıktı.

Saklav, kentteki çiftçilere, 2019 yılı içerisinde 216 milyon liralık tarımsal destek sağladıklarını, bunun büyük bir oranının hayvancılık üzerine olduğunu belirtti.

Amaçlarının kaliteli et ve süt üretmek olduğunu aktaran Saklav, şöyle konuştu:

"Kentteki 250 bin büyükbaş hayvandan 110 bini sağılıyor. Yıllık ödediğimiz süt desteklemesi de yaklaşık 50 milyon lirayı buluyor. Bizim istediğimiz kaliteli süt. Birçok çalışmamız var. Bizim bir projemiz var; çiftçimizi doğduğu yerde doyurmak. Bunun için de elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. 2019 yılı şehrimiz için çok iyi geçti. İnşallah 2020 yılı da daha aktif, verimli ve üretken geçer."

- "Günde yaklaşık 4 ton süt üretiyoruz"

İşletmeci Hidayet Koçak ise 40 dekar alanda kurulu çiftliğinde, sağılan 550 büyükbaş ineği olduğunu söyledi.

İşletmenin AB onaylı süt satma yetkisine sahip olduğunu belirten Koçak, şunları kaydetti:

"İneklerimin süt ortalaması 22-23 litre. Bu cins hayvanlarda makul olan rakamlar bunlar. Bunun üzerindeki rakamlarda hayvanı strese sokarız, yorarız. Günde yaklaşık 4 ton süt üretiyoruz. Şu anda sütümüz kaliteli olduğundan, Süt Konseyinin belirlediği fiyatların üzerinde bir rakamdan satıyoruz."

