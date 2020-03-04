YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray süt üretiminde markalaşmak istiyor

Aksaray süt üretiminde markalaşmak istiyor

AKSARAY HABERLERİ  | 04.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Son yıllarda verilen destekler ve modern çiftliklerin yaygınlaşması sayesinde Aksaray süt üretiminde markalaşarak, ilk üçe girmeyi hedefliyor - Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav: - "Günlük 1200 ton süt üretimiyle Türkiye'de dokuzuncuyuz, amacımız daha üst sıralara çıkmak. Bunun için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"

ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye'de büyükbaş süt üretiminde dokuzuncu sırada yer alan Aksaray, son yıllarda verilen desteklerle bu alanda daha iddialı hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle hayvancılıkta önemli yatırımların gerçekleştirildiği Aksaray'da, modern çiftliklerin sayıları her geçen gün artıyor. Kentte 2017 yılında günde 800 ton olan büyükbaş süt üretimi, 2019 yılında 1200 tona çıktı.

Hastalıktan ari 100 işletmeyle bu konuda Türkiye üçüncüsü olan Aksaray, tarımsal üretimde özellikle süt üretiminde de Türkiye'de ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer aldığını söyledi.

Kentte, 250 bin büyükbaş, 750 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğunu anlatan Saklav, şu bilgileri verdi:

"Tarımsal üretimde özellikle süt üretiminde Türkiye'de iyi bir yerimiz var. Ari 100 işletmeyle Türkiye üçüncüsüyüz. Günlük 1200 ton süt üretimiyle de Türkiye'de dokuzuncuyuz, amacımız daha üst sıralara çıkmak. Bunun için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Saklav, kentteki çiftçilere, 2019 yılı içerisinde 216 milyon liralık tarımsal destek sağladıklarını, bunun büyük bir oranının hayvancılık üzerine olduğunu belirtti.

Amaçlarının kaliteli et ve süt üretmek olduğunu aktaran Saklav, şöyle konuştu:

"Kentteki 250 bin büyükbaş hayvandan 110 bini sağılıyor. Yıllık ödediğimiz süt desteklemesi de yaklaşık 50 milyon lirayı buluyor. Bizim istediğimiz kaliteli süt. Birçok çalışmamız var. Bizim bir projemiz var; çiftçimizi doğduğu yerde doyurmak. Bunun için de elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. 2019 yılı şehrimiz için çok iyi geçti. İnşallah 2020 yılı da daha aktif, verimli ve üretken geçer."

- "Günde yaklaşık 4 ton süt üretiyoruz"

İşletmeci Hidayet Koçak ise 40 dekar alanda kurulu çiftliğinde, sağılan 550 büyükbaş ineği olduğunu söyledi.

İşletmenin AB onaylı süt satma yetkisine sahip olduğunu belirten Koçak, şunları kaydetti:

"İneklerimin süt ortalaması 22-23 litre. Bu cins hayvanlarda makul olan rakamlar bunlar. Bunun üzerindeki rakamlarda hayvanı strese sokarız, yorarız. Günde yaklaşık 4 ton süt üretiyoruz. Şu anda sütümüz kaliteli olduğundan, Süt Konseyinin belirlediği fiyatların üzerinde bir rakamdan satıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav süt üretimi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Aksaray Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
13:01
İkindi
16:13
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Hediye Eczanesi
Merkez
Kaymak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Mantı ve protokol üyeleri emeklilerle bir araya geldi

Vali Mantı ve protokol üyeleri emeklilerle bir araya geldi

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray Belediyesi vatandaşlara çorba ve lokma ikram etti

Aksaray’da Acil Çağrı Merkezi tanıtım standı açtı

Aksaray’da Acil Çağrı Merkezi tanıtım standı açtı

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.