Aksaray Valiliğinden "iki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına" ilişkin açıklama:

Aksaray Valiliği, dün iki aile arasında yaşanan "kız kaçırma" kavgasına ilişkin, "Jandarma ekipleri kaçırılan 15 yaşındaki D.C'yi kısa sürede buldu. D.C, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sevinçli köyünde 20 yaşındaki Umut Ç'nin aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki D.C'yi kaçırdığı belirtildi.

Ailenin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "Jandarma ekipleri kaçırılan 15 yaşındaki D.C'yi kısa sürede buldu. D.C, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı." denildi.

Olayın ardından her iki aile ile görüşen Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, bir yanlışı diğer bir yanlışla düzeltmenin doğru olmadığını söyledi.

Çocuklara sevgiyle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Çocuklar sevgiyi anne ve babanın yanında, ailede almalılar. Olaydan kısa süre sonra güvenlik güçlerimiz kızımızı buldu. Burada önemli olan yapılan hatadan dönmek. Büyükler olarak size ve bizlere düşen yavrumuza sahip çıkmaktır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir."