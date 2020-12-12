Aksaray Valiliğinden İl Özel İdaresindeki toplantıyla ilgili haberlere açıklama:

Aksaray Valiliği, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıyla ilgili bugün bazı basın yayın organlarında "taraflı ve gerçeği yansıtmayan" haberler yer aldığı belirtildi.

"Aksaray İl Özel İdaresinin 20 Kasım 2020 bütçe görüşmeleri sonrası mecliste üyesi bulunan bütün partilerin meclis üyeleri, meclis başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri aracılığıyla ilimizin Valisini ilin sorunları ile ilgili istişare yapmak üzere davet etmişlerdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, toplantının amacına değinildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu toplantı, mecliste grubu bulunan siyasi partiler ile İl Özel İdaresinin en çok yatırım yapacağı kurumların birim amirlerinin de katılımıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde gerçekleşmiştir. Böyle bir durum ortada iken, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, kasıtlı, taraflı ve kamuoyunu yanıltacak şekilde 'Kente yatırım toplantısını AKP'lilerle yaptı' haberini yapmak, gazetecilik etik kuralları ve ahlaki değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Yapılan haberlerle ilgili olarak gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

