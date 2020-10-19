Aksaray Valisi Aydoğdu'dan sağlık çalışanının darbedilmesine ilişkin açıklama:

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekibinden bir sağlık çalışanının darbedilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ve bu eylemi kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.

Vali Aydoğdu ve beraberindekiler kent merkezindeki kafe ve restoranlarda, maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetledi.

Denetimlerin bitiminde gazetecilere açıklamada bulunan Aydoğdu, "Aksaray'da maske kullanımı konusunda çok ciddi bir duyarlılık var. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken nokta kış ayı geliyor, insanlar kafelerde ve restoranlarda toplanıyor. Bu durum virüsün bulaş hızını artırabilir. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat ettiğimiz sürece bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

- Sağlık çalışanının darbedilmesi

Aydoğdu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibinde yer alan sağlık çalışanının darbedilmesine değinerek, bu olayın kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.