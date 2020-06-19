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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, göreve başladı

AKSARAY HABERLERİ  | 19.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, göreve başladı

Valiler kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Aksaray Valiliğine atanan Hamza Aydoğdu, kente geldi.

Aydoğdu'yu, valilik binası önünde Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali yardımcıları Hakkı Loğoğlu, Mehmet Tanışır, Mustafa Türkcan, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Aydoğdu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Valiliği için kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sundu.

Kendisinden önce görev yapan ve mülkiye başmüfettişliğine atanan Ali Mantı'ya da hizmetleri ve gayretleri için teşekkür eden Aydoğdu, şunları söyledi:

"Selçukluların başkenti Ahlat'tan şehri süleha olan Aksaray'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanı Soylu'nun teklifleriyle atanmış bulunmaktayım. İnşallah tüm Aksaraylı hemşehrilerimle birlikte uzun ve güzel işler yapacağız. Aksaray İç Anadolu'nun incisi. Şehri süleha denmesinin nedeni salih insanların yaşadığı bir yer olma özelliği. Aksaray'da bulunan bütün vatandaşlarımız ve tüm yöneticilerimizle birlikte istişareyle, problemlerimizi birlikte tespit ederek, ekip ruhu içerisinde inşallah güzel işler çıkaracağız. Güzel işler yapmaya da talibiz."

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