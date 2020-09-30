Aksaray’a 2 milyon 200 bin liralık temizlik hibesi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Aksaray’a 2 milyon 200 bin lira değerinde 2 adet çöp toplama aracı ve bin adet çöp konteynırı hibe alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray’a 2 milyon 200 bin lira değerinde temizlik aracı ve bin adet çöp konteynırını hibe olarak aldı. Konuyla ilgili bilgiler veren Vali Aydoğdu, “1 milyon 300 bin lira değerinde 2 adet 13+1,5 metre küp kapasiteli çöp toplama aracı ve 900 bin liralık bin adet çöp konteyner hibe olarak alarak Aksaray İl Özel İdaremizin envanterine kazandırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a Aksaray halkı adına teşekkür ediyoruz. Araç ve ekipmanlarımızı güçlendirerek vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli hizmet edebilme gayretinde olacağız” dedi.



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