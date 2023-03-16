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Aksaray’da 2 haftada 8 bin şahıs sorgulandı, 28 şüpheli tutuklandı

16.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da halkın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalar yapan Asayiş Şubesi ekipleri, 15 günde 8 bin şahsı sorgularken, yakalanan 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Emniyeti gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde şehir genelinde geniş çaplı çalışmalar yaptı. Yapılan denetim, uygulama ve ani baskınlarda 15 günde 8 bin şahsı sorgudan geçiren asayiş şubesi ekipleri, 65 aranan şüpheliyi yakaladı. Bu şahıslardan hırsızlık, kasten yaralama, kasten öldürme suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhtelif suçlara karışmış 337 kişi hakkında adli işlem yapan asayiş şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı 32 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 703 aracın denetlendiği çalışmalarda 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil bulunurken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı kaydı bulunan tabanca, 25,4 gram esrar maddesi, 2,63 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 gram metamfetamin ve 32 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

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