Aksaray’da 27 bin lisanslı sporcu ve 45 antrenör var

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehir genelinde 27 bin 52 lisanslı sporcu bulunduğunu ve en çok lisanslı sporcu bulunan ilk üç branşın satranç, voleybol ve tekvando olduğunu söyledi.

ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Aksaray’ın ve TR71 Düzey 2 Bölgesi’nin (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir), 2019 yılı sportif altyapı durumuna dair kapsamlı bir rapor hazırladı. Sporcu sayılarından antrenör sayılarına, tesislerden branşlara ve sportif başarılara kadar geniş bir kadrajda somut veriler içeren rapor, spor ve sağlık potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin öneriler de içeriyor. Hazırlanan raporun muhtevasına dair özet bilgiler aktaran Rektör Şahin, “Aksaray’da 27 bin 52 lisanslı sporcu bulunuyor. En çok lisanslı sporcu bulunan ilk üç branş satranç, voleybol ve tekvando; en az lisanslı sporcu bulunan üç branş ise modern pentatlon, motosiklet ve oryantring. Şehirdeki faal sporcu sayısı bin 634 ve antrenör sayısı ise 45. Aksaray il genelinde faal ve dondurulmuş halde 70 spor kulübü, 10 futbol sahası, yedi spor salonu, iki tenis kortu ve birer adet paralimpik oyunlar hazırlık merkezi, stadyum, gençlik merkezi, güreş eğitim merkezi, açık spor tesisi, yüzme ve okçuluk tesisi var. Bunlar ve gerek üniversitemize gerek Aksaray’a gerekse bölgeye dair sportif altyapı bilgilerinin çok daha fazlası, bilimsel bir disiplin içinde hazırlanan raporumuzda yer almaktadır. Bu çalışma bir durum analizidir ve hem şehrin hem de bölgenin spor alanındaki hedef ve stratejilerine temel oluşturmak amacındadır. Çalışmaya katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, şehrimiz ve bölgemiz için çözünürlük düzeyi yüksek fotoğraflar çekerek, bugüne ve geleceğe müspet katkılar sunma gayretindeyiz. Spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımıza büyük bir intizam ile devam ediyoruz” dedi.

“TR71 Düzey 2 Bölgesi ve Aksaray İli Sportif Altyapı Raporu” isimli çalışmada 2019 yılını kapsayan sporcu, antrenör, spor kulübü, spor tesisi, engelli sporcular ve müsabaka verileri yer alıyor.



