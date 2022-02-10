Aksaray'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Aksaray'ın Gülağaç, Güzelyurt ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Gülağaç, Güzelyurt ve Eskil Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

