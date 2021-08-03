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Aksaray'da 30 Eylül'e kadar orman alanlarına girişler yasaklandı

03.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 30 Eylül'e kadar orman alanlarına girişler yasaklandı

Aksaray'da 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlarına girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararla, Helvadere Mesire Alanı dışındaki ormanlara giriş çıkışların 02 Temmuz ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında kapatıldığı bildirildi.

Belirtilen alanın dışındaki yerlerde ateş ve mangal yakılması, piknik yapmak amacıyla bu alanlara girilmesi, havai fişek atılmasının da yasak olduğu ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Aksaray genelinde ormanlara giriş çıkışlar 30.09.2021 tarihine kadar Valilik tarafından yasaklandı. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." ifadelerine yer verildi.

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