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Aksaray'da "5. Aksaray Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi

26.05.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da "5. Aksaray Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi

Aksaray'da düzenlenen "5. Aksaray Yöresel Yemek Yarışması"nda 37 yarışmacı maharetlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Aksaray Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Aksaray Kültürevi'nde yemek yarışması düzenlendi.

Aksaray Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır ve beraberindekiler, katılımcıların stantlarını gezerek yemekler hakkında bilgi aldı.

Tanışır, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'da her ilde, ilçede ve köyde farklı bir lezzetle karşılaşılabileceğini söyledi.

Bu kültürün tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Tanışır, Türk mutfağının zenginliği ile dünya mutfakları arasında ilk 5 içinde yer aldığını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ise 37 yarışmacının 37 yemek çeşidiyle yarışmaya katıldığını ifade etti.

Düzenlenen yarışma ve etkinliklerle Aksaray mutfağının hem arşivlendiğini hem de tanıtımının yapıldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin türküleri, yemekleri, folkloru ve halk oyunları ile her türlü kültürel özelliklerini her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Aksaray, kadim şehirler arasında yer alıyor. 11 bin yıllık geçmişiyle muhteşem bir şehirdir. Coğrafyasıyla, stratejik konumuyla ve tarihiyle Aksaray, Anadolu'nun gözde şehirlerinin başında geliyor."

Yarışmada, "Aksaray Tavası" yemeğiyle Füsun Ergünenç birinci, "Kaymak Böreği" ile Gülay Ergin ikinci, "İçli Mantı" yemeği yapan Perihan Koçak ise üçüncü oldu.

Program, dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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