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Aksaray’da Acil Çağrı Merkezi tanıtım standı açtı

AKSARAY HABERLERİ  | 11.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Aksaray’da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından bir alış veriş merkezinde tanıtım etkinliği düzenledi.Aksaray Valisi Ali Mantı, 112 tanıtım standını ziyaret ederek vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlik hakkında bilgi aldı.

Aksaray’da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından bir alış veriş merkezinde tanıtım etkinliği düzenledi.
Aksaray Valisi Ali Mantı, 112 tanıtım standını ziyaret ederek vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlik hakkında bilgi aldı. Vali Ali Mantı standı ziyaret eden çocuklara acil çağrı merkezi numarasını bilip bilmediklerini sordu. 112 yanıtını veren çocuklara balon hediye eden Vali Ali Mantı 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesinin önemini vurgulayarak vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. Son günlerde yapılan çalışmalarda 112 Acil Çağrı merkezinin ciddi anlamda gereksiz yere arandığına dikkat çeken Vali Mantı, 112 Acil Çağrı Merkezinin can kurtardığını belirterek, lüzumsuz yere kesinlikle aranmaması gerektiğini vurguladı. Vali Mantı, tanıtım ve diğer çalışmalardan dolayı çağrı merkezi ekibine teşekkür etti.

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