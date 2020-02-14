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Aksaray'da ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı

AKSARAY HABERLERİ  | 14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme

Aksaray'da ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, ahırın tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan genç ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Camili beldesinde yaşayan Muhammet Eroğlu (21), evinin yanındaki tek katlı ahırda küçükbaş hayvanlarına yem verdiği sırada henüz bilinmeyen nedenle tavan çöktü.

Olayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Göçük altından çıkartılan Eroğlu, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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ahır Aksaray Çökme Yaralı

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Aksaray Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Elif Eczanesi
Merkez
Kahraman Eczanesi
Merkez
Yümer Eczanesi
Merkez
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