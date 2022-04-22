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Aksaray'da alacak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

22.04.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da alacak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ereğlikapı Mahallesi 1421. Sokak'ta Mahir C. (50) ile Abdi Şahinli (48) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.

Abdi Şahinli'nin ağabeyi Ali Şahinli ve Mahir C'nin oğlu Deniz Can C'nin de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mahir C. silahla Abdi Şahinli'yi yaraladı. Ali Şahinli de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan Mahir C, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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