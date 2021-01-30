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Aksaray'da apartman bahçesinde gömülü bulunan 11 bidonu KBRN ekipleri çıkardı

30.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da apartman bahçesinde gömülü bulunan 11 bidonu KBRN ekipleri çıkardı

Aksaray'da apartman bahçesinde gömülü içi sıvı dolu 11 bidon bulundu.

Paşacık Mahallesi 1678. Sokak'ta 4 katlı apartmanda yaşayan H.B, bahçeyi temizlediği sırada gömülü bidonları fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı.

AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, koruyucu kıyafetlerle 11 bidonu bulunduğu yerden çıkardı.

Bidonlar, incelenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bidonlardaki sıvının tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

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