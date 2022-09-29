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Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

29.09.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Aksaray'da polis ekiplerinin bir iş yerinde arama yaptığı sırada araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ihbar üzerine Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptığı sırada Y.E.K. ve M.Y. 68 HA 926 plakalı hafif ticari araçla kaçtı.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün yakalanması için kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından araç, Aksaray-Adana kara yolu Otogar Kavşağı'nda lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Sürücü Y.E.K. ile yanındaki M.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar eroin, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Aksaray arama yakalandı

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