Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Paşacık Mahallesi 1606. Sokak'ta, 5 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonuna çıkan Sultan Öğüt, dengesini kaybederek zemine düştü.

Öğüt'ün yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı kadını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğüt'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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