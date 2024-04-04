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Aksaray’da bayram şekerinin tatlı telaşı tezgahlarda

İHA İHA
04.04.2024 10:11
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Aksaray’da Ramazan Bayramı öncesi şeker ve lokumun tatlı telaşı tezgahlarda yerini alırken, vatandaşlar da yoğun ilgisi gösteriyor.

Aksaray’da bayram şekerinin tatlı telaşı tezgahlarda

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine doğru bayram telaşı da başladı. Bayramın tatlı telaşı olan şeker ve lokumlar da tezgahlarda yerini aldı. Bayram şekeri için alışverişe çıkan vatandaşlar tezgahlarda bayramda ikram edeceği şekerleri seçerken şehir genelinde bayram alışverişinin de başlamasıyla çarşı pazarda yoğunluk yaşanıyor. Kilogram fiyatı 100 lira ile 350 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Esnaf bayram öncesi yoğunluğun günler öncesi başladığını belirtirken, her keseye uygun şeker ve lokumun satıldığını belirtti. Vatandaşlar ise fiyatların ceplerini zorlamadığını ve genel olarak çikolatalı ürünleri tercih ettiklerini dile getirdi.

Yoğunluğun başladığını belirten şekerci Sadik Makal (29), "Sanki 2 gün kalmış gibi bir yoğunluğumuz var. Şekerlerimiz 100 TL’den başlayıp 350 TL’ye kadar yükseliyor. Lokum ise 60 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımız da en çok çikolata tercih ediyor. Hem fiyat konusunda uygun hem de daya iyi, daha güzel ve daha lezzetli" dedi.
Bayram şekeri alışverişini yapan İlhami Genç (41), 11 ayın sultanı Ramazan ayının geçtiğini belirterek, "Ramazan ayını gerçekten 11 ayın sultanı olarak biliyoruz. Bu sene de elimizden geldiğince en güzel şekilde geçirmeye çalıştık. Son günlerimiz kaldı. Allah’ım hepimizi tekrarına kavuştursun. Yavaş yavaş bayram hazırlıkları başladı. Sevdiklerimizle birlikte bayramı geçirmeye çalışacağız. Şimdiden herkese kazasız belasız bayramlar diliyorum. Tabii ki gün geçtikçe enflasyon oranı ile birlikte artış oluyor, insanların alım gücü düşse de yine her bütçeye uygun esnaflar yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bütçemize uygun alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.

Bayram şekerini alan Yasemin Abra (36) ise, "Ramazan ayı çok iyi geçti. Heyecanlı, yorucu ve çalışarak ama çok iyi geçti her şeye rağmen. İnşallah tüm herkese hayır getirir, inşallah Allah’ım herkese tekrarını nasip eder. Her çeşit şeker var, çikolata çeşitleri fazla" ifadelerini kullandı.

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