YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı

Aksaray'da bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı

AKSARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 18:19 | Son Güncelleme

Aksaray'da bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı

Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçiye çarparak yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükbölcek Mahallesi'nde dün denetim yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle bekçiye çarpıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı Murat Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Büyükbölcek Mahallesi'nde dün denetim yapan polis ekipleri, Murat Ç'nin (33) kullandığı 68 AAG 349 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçi Mehmet Kara'ya (28) çarpıp yaralamıştı.

Kovalamaca sonucu Yenimahalle'de yakalanan Murat Ç. gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Aksaray Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:18
Yatsı
22:00

Aksaray Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Altındal Eczanesi
Merkez
Eflatun Eczanesi
Merkez
Özçifçi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.