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Aksaray’da belediye mahallelerde kanalizasyon çalışması başlattı

AKSARAY HABERLERİ  | 10.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Aratol ve İstiklal Mahallelerinde yeni yapılan Fen Lisesi ve altyapı ihtiyacı olan noktalarda şebeke çalışması başlattı.Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında altyapı eksiği olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray’da belediye mahallelerde kanalizasyon çalışması başlattı

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Aratol ve İstiklal Mahallelerinde yeni yapılan Fen Lisesi ve altyapı ihtiyacı olan noktalarda şebeke çalışması başlattı.
Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında altyapı eksiği olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda Aratol ve İstiklal mahallelerinde altyapı eksiği olan noktalarda çalışma başlattı. Bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında yeni yapılan Fen Lisesi ve altyapısı eksik olan noktalara 300 milimetre çapında 800 metre uzunluğundaki şebeke çalışmaları devam ediyor. Yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer şehrin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti. Dinçer, altyapı çalışmalarının şehrin muhtelif noktalarında devam edeceğini belirtti.

Aksaray’da belediye mahallelerde kanalizasyon çalışması başlattı

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