Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi ile arkadaşı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 100 bin lira ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İ.K. (25) ile arkadaşı A.K'yı (30) kent merkezinde saklandıkları ikamette yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan zanlı İ.K'nın iş yerinde bir gün çalıştığı ve ayrıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin iş yerinde arama yapması ve güvenlik kamerası kayıt cihazını alması yer alıyor.

