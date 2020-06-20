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Aksaray'da bir kişi, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını öldürdü

AKSARAY HABERLERİ  | 20.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Aksaray'da bir kişi, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Aksaray'da bir kişi, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdü.

Hassas Mahallesi 6645. Sokak'taki apartmanın 2. katında oturan Rabia Ergin (36) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ahmet Koyak (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koyak, silahla Ergin'e defalarca ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin'in cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından bir süre kaçan Koyak, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Yan komşuları ve mahalle muhtarı Ali Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından silah sesi duyduklarını ve polisi aradıklarını söyledi.

Ahmet Koyak ve Rabia Ergin'in imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ve biri ikiz 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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