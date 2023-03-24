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Aksaray'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

24.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda dün meydana gelen ve hafif ticari araç sürücüsü Osman Bozkıl'ın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yeşil ışık yanmasıyla hareket eden hafif ticari araca tırın çarpması, tırın aracı metrelerce sürüklemesi ve ardından devrilmesi yer alıyor.

İbrahim Halil C'nin (27) kullandığı 06 DGG 832 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Osman Bozkıl (30) idaresindeki 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, hastaneye kaldırılan Bozkıl kurtarılamamıştı.

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Aksaray güvenlik kamerası Tır Hafif ticari araç kaza

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