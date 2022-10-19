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Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

19.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aksaray'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tacin Mahallesi'nde Sait Y'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yusuf K'nin ifadesinde, "Pişmanım. Öldürmeye ateş etmedim. Borç verdim, geri vermedi. Onu istemek için buluşmuştuk. Bir anda tartışmaya başladık." dediği öğrenildi.

Tacin Mahallesi'nde Sait Y. ile Yusuf K, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Yusuf K, yanındaki ruhsatsız tabancayla Sait Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Yusuf K, bir süre sonra polis ekiplerini arayarak Sait Y'yi vurduğunu, teslim olmak istediğini söylemişti.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Sait Y'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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