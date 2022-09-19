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Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

19.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Aksaray'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Yasin K'nin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Hacı E. (24), Recep D. (37), Ahmet K. (29), Kamil B. (41) ve Hüseyin D'nin savcılıkça ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Hacı E, Recep D, Ahmet K. ve Kamil B. tutuklandı.

Cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Hüseyin D'nin (32) olayda kullandığı tabancanın yerini göstereceğini söylemesiyle, savcılık tarafından ek süre istendiği ve sorgulanmasına devam edildiği öğrenildi.

Hüseyin D'nin ifadesinde, "Ben sadece kendimi savundum. Pişmanım. Kaç el ateş ettiğimi de hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Yasin K. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında kavga çıkmış, hafif ticari araçla bölgeden uzaklaşmak isteyen Yasin K'ye silahla ateş edilmişti. Daha sonra aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak isteyen Yasin K, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Hacı E, Recep D, Ahmet K, Kamil B. ve Hüseyin D. gözaltına alınmıştı.

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