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Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

11.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen bisiklet hırsızlığı ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Ekipler, Taşpazar Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlediği operasyonla M.B. (24) ve O.C'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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