YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

AKSARAY HABERLERİ  | 15.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Aksaray’da, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan ’Cami temizleme ekibi’ projesiyle şehirdeki tüm camiler belirli periyotlarla temizlenerek bakımı yapılıyor.Halkın daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapması için çalışma yürüten Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan cami temizleme ekibi şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekanların da temizlik çalışması yapıyor.

Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Aksaray’da, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan ’Cami temizleme ekibi’ projesiyle şehirdeki tüm camiler belirli periyotlarla temizlenerek bakımı yapılıyor.
Halkın daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapması için çalışma yürüten Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan cami temizleme ekibi şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekanların da temizlik çalışması yapıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid 19 salgını sürecinde camiler temizlenmesinin yanında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlara temiz bir ortamda ibadet etme imkânı sunmak amacı ile kurulan cami temizleme ekibi camilerde rutin olarak temizlik yaparak dezenfekte yapıyor. Korona virüs salgını nedeni ile tedbirli olarak kılınan Cuma namazları öncesinde de Aksaray Belediyesi maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıyor. Temizlik çalışması, cami halıları başta olmak üzere ahşap yüzeyler ile cami dışındaki abdesthaneler de sürüyor. Yapılan temizliklerle hem cami cemaatine temiz bir ortamda ibadet etme imkânı sağlanmış oluyor hem de din görevlilerinin işlerini kolaylaştırıyor. Cami temizleme çalışmaları ile vatandaşlardan takdir toplayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Camilerimizin temiz olmasını önemsiyoruz" diyerek, camilerin düzenli olarak temizleneceğini ve dezenfekte edileceğini bildirildi.

Aksaray’da camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu bebekler ağzınızı açık bırakacak!Bu bebekler ağzınızı açık bırakacak!
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Aksaray Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:35
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Aksaray Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Gazi Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Merkez
Uludağ Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aksaray Milli Eğitim Müdürü Deneri, Merkeze Alındı
Aksaray Milli Eğitim Müdürü Deneri, Merkeze Alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.