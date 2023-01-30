Aksaray’da Çevik Kuvvetten ’şok’ denetim

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda ’şok’ denetim gerçekleştirdi. Huzur ortamının sağlanması adına yapılan denetimde araçlar tek tek durduruldu. Araç sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcuların kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Araçların trafik yönünden incelendiği denetimde, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri POLCEP sistemi üzerinden araçların plaka tescil bilgileri ile sorgulama yaparken, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri aynı sistem üzerinden aranan şahıslar listesini inceledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ’şok’ denetim yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Denetim boyunca 63 araç durdurulurken, 381 vatandaş sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden, "Şehir genelinde huzur ve güven uygulamalarının yanı sıra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok uygulamalarımız aralıksız devam edecektir" paylaşımı yapıldı.

