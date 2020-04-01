YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı

Aksaray'da çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı

AKSARAY HABERLERİ  | 01.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Aksaray'da çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı

Aksaray'da, çöp konteynerinde yiyecek arayan bir kadının market ihtiyacını karşılayan trafik polisinin bu davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Paşacık Mahallesi'nde uygulama görevi yapan trafik polisi Ali Akisti (48), çöp konteynerini karıştıran Nigar Adak'ın yanına giderek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Konteynerlerdeki yiyeceklerle evlatlarının karnını doyurduğunu, buna mecbur kaldığını belirten Adak'ı en yakın markete yönlendiren trafik polisi Akisti, alışverişin parasını kendi ödedi. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adak, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatları için yiyecek aradığını, çöp konteynerlerine de bu yüzden baktığını söyledi.

Yaşlı bir kocası olduğunu ve dışarıya çıkamadığını anlatan Adak, "Maddi durumumuz pek iyi değil. Bir şeyler bulabilmek için çöp konteynerini karıştırıyordum. Sağ olsun polis ağabey yardımda bulundu. Yağ aldım, çocuklara çikolata aldım, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yumurta, salça, bisküvi, çocuk bezi gibi bir çok şey aldım. Allah işini gücünü rast getirsin. Çoluğunun, çocuğunun acısını göstermesin, tekerine taş değmesin. Türk milletimizden Allah razı olsun. Herkes yardıma koşuyor. Tüm ülkemizi rabbim hastalıklardan korusun inşallah." diye konuştu.

Akisti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında da yardım yaptığı öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Adak'ın markette alışveriş yapması, ihtiyacı olan eşyaları alması ve Akisti'nin ücreti ödemesi yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Güvenlik Kamerası Nigar Adak Trafik Polisi Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Aksaray Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:53
İkindi
16:26
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Eda Eczanesi
Merkez
İleri Eczanesi
Merkez
Sertdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray’da İl Yükseköğrenim Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.