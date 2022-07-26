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Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

26.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da düğündeki kavgada damadın babasının bıçaklanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da düğünde silahla ateş açma tartışmasından çıkan kavgada damadın babasının bıçakla yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Jandarma ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Tahsin A. (25) ve Erhan G (25) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, T.A. (17) serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Kargın köyündeki bir düğünde, damadın babası Ramazan Y, silahla havaya ateş açan gelin tarafının yakınlarını uyarmış, uyarı üzerine Tahsin A. (25), T.A. (17) ve Erhan G. (25) ile Ramazan Y. arasında tartışma başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin A, Ramazan Y'yi bıçakla yaralamış, kavgada, Erdal K. (36), Tuncay Y. (43) ile Seher K. (28) darbedilerek hafif şekilde yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

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