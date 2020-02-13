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Aksaray'da eğitime kar engeli

KONYA HABERLERİ  | 13.02.2020 08:19 | Son Güncelleme

Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY (AA) - Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Eğitim Kar Yağışı Tatil

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