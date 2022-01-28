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Aksaray'da ekipler köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu

28.01.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da ekipler köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu

Aksaray'da yoğun kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köydeki hasta, yaklaşık 5 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı bulunan 78 yaşındaki Hasan Toprak'ın fenalaşması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, sağlık ekiplerini köye ulaştırmak için seferber oldu.

Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan kar nedeniyle yolu güçlükle açan ekipler, kalan 2 kilometrelik yolu tüm çabalara rağmen açamadı.

Bunun üzerine 2 kilometrelik mesafeyi yürüyerek giden UMKE ve sağlık ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ulaştıkları hastayı evinden alarak paletli ambulansa taşıdı.

Toprak, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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