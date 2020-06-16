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Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

AKSARAY HABERLERİ  | 16.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Mahallesi 4107. Sokak'ta komşularının bahçesindeki ağaçtan kayısı topladığı sırada bahçe duvarının üzerinde dengesini kaybeden Şehnaz Halidi (11), demir korkulukların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu sakinleştirmeye çalışarak demir parmaklıkları kesti.

Sağlık ekiplerince götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Şehnaz'n eline saplanan demir çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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