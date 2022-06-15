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Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı

15.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı

Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı

Aksaray'da, tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Eski eşi Cihan K'yi (39) yaralayan 2 çocuk annesi Ceylan B'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ceylan B, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Cihan K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Cihan K, dün, velayeti annesinde olan çocuklarıyla görüşmek için eski eşi Ceylan B'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine gitmiş ve tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ceylan B, evden getirdiği bıçakla eski eşi Cihan K'yi yaralamıştı. Ceylan B. polis tarafından evinde gözaltına alınmıştı.

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