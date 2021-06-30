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Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

30.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda A.E. (55), İ.Ç. (59), A.A. (47), N.P. (43), F.P. (44) ve A.Ç. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

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fetö Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Büşra Koç Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yasemın Eczanesi
Merkez
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