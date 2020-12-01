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Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski askeri okul öğrencisi tutuklandı

AKSARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 15:37 | Son Güncelleme

Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski askeri okul öğrencisi tutuklandı

Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, eski askeri okul öğrencisi C.F.E. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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