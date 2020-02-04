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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AKSARAY HABERLERİ  | 04.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33) ve A.Ü'yü (29) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray FETÖ/PDY Operasyon

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İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
13:03
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Duygu Eczanesi
Merkez
İbnisina Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
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