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Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlıktan yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

17.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlıktan yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kılıçarslan Mahallesi'nde iki eve silah zoruyla giren kar maskeli ve eldivenli şüpheliler, para, ziynet eşyası, telefon ile kredi kartlarını alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit eden ekipler, Borucu köyünde saklandıkları evin çatı katında M.Ç. (19), A.G. (20), F.K. (25) ve C.A.A'yı (18) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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