Aksaray'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Aksaray olan 6 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara neden olduğu ihbar edildi. Olası afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, ekipler göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

"Sabah masa başı tatbikatını yaptık. Aksaray, Tuz Gölü fay hattı üzerinde. '6 büyüklüğünde bir deprem sonrasında alanda riskleri nasıl yönetiyoruz' bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız afet sonrasındaki eş zamanlı çalışma sistemini denemek, aksaklıkları tespit etmek. Tatbikatlarımız, ekiplerimizi daha hızlı ve daha kullanılır hale getirecek. 26 çalışma ekibimiz 10 alanda çalışma yürütüyor. Birbirini bağlayan zincir halkası gibi bir çalışma. Burada önemli olan zincir halkamızdan bir tanesini zayıflatmamak veya koparmamak. Bizler de bu eğitimlerle bu zincir halkasının devamını sağlamaya çalışıyoruz."

