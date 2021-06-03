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Aksaray'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

03.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryo gereği, merkez üssü Aksaray olan 6 büyüklüğündeki deprem için afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, ekipler göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı

Aksaray'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Aksaray Üniversitesi Arama Kurtarma Eğitim Alanında yapılan tatbikata, Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ekipleri, AFAD gönüllüleri, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 350 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Aksaray olan 6 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara neden olduğu ihbar edildi. Olası afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, ekipler göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

Yaralı kurtarılan afetzedeler, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikata 26 hizmet grubundan 350 kişinin katıldığını anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Sabah masa başı tatbikatını yaptık. Aksaray, Tuz Gölü fay hattı üzerinde. '6 büyüklüğünde bir deprem sonrasında alanda riskleri nasıl yönetiyoruz' bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız afet sonrasındaki eş zamanlı çalışma sistemini denemek, aksaklıkları tespit etmek. Tatbikatlarımız, ekiplerimizi daha hızlı ve daha kullanılır hale getirecek. 26 çalışma ekibimiz 10 alanda çalışma yürütüyor. Birbirini bağlayan zincir halkası gibi bir çalışma. Burada önemli olan zincir halkamızdan bir tanesini zayıflatmamak veya koparmamak. Bizler de bu eğitimlerle bu zincir halkasının devamını sağlamaya çalışıyoruz."

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Yalçın Eczanesi
Merkez
Yenı Koç Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
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