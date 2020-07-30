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Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 30.07.2020 09:09 | Son Güncelleme

Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Esat Aslan idaresindeki 34 ZE 4835 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ankara kara yolu 26. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Samet (9), Ali (29), Emine (13), Mert Can (6) ve Yunus Aslan (4) ile Esra (19), Meryem (44), Havva Akkuş (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Esat Aslan ve ailesinin İstanbul'dan Mersin'e, Kurban Bayramı ziyareti için gittiği öğrenildi.

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