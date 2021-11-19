Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da nişan törenine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Mustafa Gökşen (61) idaresindeki 45 YA 3519 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Seher (34), Zeynep Tusem (10) ve Eymen Berk Yaşar (8) ile Asiye (55) ve Sezer Gökşen (26) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, araçtakilerin, Mustafa ve Asiye Gökşen çiftinin oğullarının nişan töreni için Manisa'nın Soma ilçesinden Sivas'a gittiği öğrenildi.



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