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Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

19.11.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Aksaray'da nişan törenine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Mustafa Gökşen (61) idaresindeki 45 YA 3519 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Seher (34), Zeynep Tusem (10) ve Eymen Berk Yaşar (8) ile Asiye (55) ve Sezer Gökşen (26) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, araçtakilerin, Mustafa ve Asiye Gökşen çiftinin oğullarının nişan töreni için Manisa'nın Soma ilçesinden Sivas'a gittiği öğrenildi.

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Akşam
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Aksaray Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Cuma

Sertdemir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Uludağ Eczanesi
Merkez
Mehmet Sevgi Eczanesi
Eskil
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