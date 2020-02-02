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Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 02.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Suat Keskin (25) idaresindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile Eren Öztürk (46) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ankara karayolu Somuncu Baba kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Keskin, araçlardaki Yasemin (37), Muhammed Mustafa (12) ve Cumalı Huy (17), Yasemin (41) ve Esma Uzel (14) ile Nebahat Altınsoy (35) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Trafik Kazası Yaralı

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Öğle
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İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Kahraman Eczanesi
Merkez
Perek Eczanesi
Merkez
Yeni Mutlu Eczanesi
Merkez
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