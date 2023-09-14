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Aksaray’da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 2 yaralı

14.09.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da önündeki kamyonu sollamak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Aksaray’da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Demirci Beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Güçlüses (53) idaresindeki 68 ACC 402 plakalı otomobil, önünde seyreden S.S. (63) yönetimindeki 06 CCA 212 plakalı kamyonu sollamak isterken önce kamyona çarptı sonra da karşı yönden gelen İ.A. (68) idaresindeki 42 VR 722 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 68 plakalı otomobil sürücüsü Murat Güçlüses ile otomobilde bulunan Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobil sürücüsü İ.A. (68) ve araçta bulunan A.A. (53) olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 2 yaralı

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