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Aksaray'da inşaatta meydana gelen çökmede iki işçi yaralandı

AKSARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 20:21 | Son Güncelleme

Aksaray'da inşaatta meydana gelen çökmede iki işçi yaralandı

Aksaray'da inşaat halindeki binanın betonunun dökümü sırasında yaşanan çökme nedeniyle iki işçi yaralandı.

Taşpazar Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada, inşaatın bir kısmında çökme meydana geldi.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucunda işçilerden Mehmet Tevfik (57) ve Hüseyin Şen (25) yaralandı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda göçük altında Tevfik ve Şen kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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