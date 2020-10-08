YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 08.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Aksaray'da jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da jandarma personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 5 kişi yaralandı.

Osman Tufan Kurt (29) idaresindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil ile Özer Yılmaz (21) kontrolündeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü girişinde çarpıştı.

Sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Hidayet Uğurlu (26) ile jandarma personeli Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kurt ve Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yemek yerken bile çıkarılmayan maske Yemek yerken bile çıkarılmayan maske
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaray Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
12:36
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.